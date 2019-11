Erinnerungen an DDR-Kindheit Janin Ullmann: "Als Kind spielte ich mit Miniatur-Panzern"

Arm, aber behütet

Als die Berliner Mauer, die Ost- und Westdeutschland trennte, am 9. November 1989 fiel, war Ullmann sieben Jahre alt. An den historischen Moment selbst könne sie sich nicht erinnern. An die Bilder, "wie Genscher in Prag auf dem Balkon steht, völlig im Dunkeln, sein Gesicht nicht mal beleuchtet und er seinen Ausreise-Satz anfängt, der direkt durch das Kreischen der Menschen unterbrochen wird", aber schon. Damals habe Ullmann vor allem an der Reaktion ihrer Familie erkennen können, "dass da was sehr Besonderes passiert sein muss. Auch wenn es kitschig klingt", so die 37-Jährige, "aber wir haben damals zum ersten Mal Freiheit gerochen."