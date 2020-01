"Erinnert euch an Günther" Dschungelcamp 2020: Kein Kandidat geflogen

Leere Mägen dank Panik in der Box

Dass die Dschungelbewohner Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) dazu auserkoren hatten, die nächste Dschungelprüfung zu absolvieren, fanden nicht alle gut - erst recht nicht nachdem Markus Reinecke (50) vermutete, es müssten "doch inzwischen alle Phobien überstanden sein." Sonja ging also mit "unmenschlichem Druck" im Gepäck zur Prüfung: Dort musste sie in einer Box festgeschraubte Sterne zwischen Schlangen, Mehlwürmern und Co. finden, während sie Damien in dessen Boxen via Walkie-Talkie zu beschreiben versuchte, welches Werkzeug sie benötigt.