Eine Schweizer Sekte soll massenhaft Daten über deutsche Politiker sammeln. Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler,​​​​ fordert eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz.



München (dpa/lby) - Nach einem Bericht über eine umfangreiche Datensammlung der Sekte "Organische Christus Generation" (OCG) hat der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verlangt. Am Mittwochabend hatte das BR-Politikmagazin "Kontrovers" berichtet, dass die OCG zu mehr als 8.200 Politikern, Journalisten und Beamten aus dem deutschsprachigen Raum persönliche Daten wie Adressen, Telefonnummern und Mitgliedschaften gesammelt habe. "Das erinnert auf erschreckende Weise an dunkle Zeiten in unserem Land", teilte Mehring am Donnerstag mit.