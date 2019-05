"Erhöhtes Risiko" Obamas arbeiten an mehrteiliger Trump-Doku für Netflix

In dem Buch geht es um die Ignoranz und die Sucht der Trump-Regierung nach kurzfristigem Erfolg. Darunter leiden müssen unter anderem die Klimapolitik, ebenso werden jahrelange Erfahrungswerte der Vorgängerregierungen einfach weggefegt. Das im Original unter dem Titel "The Fifth Risk" im Januar erschienene Buch beleuchtet aber auch andere Bereiche in der Regierungsmaschinerie. So geht es auch um die Mitarbeiter abseits der großen Bankette und Entscheidungen, die langjährigen Ministeriumsmitarbeiter, die den Laden irgendwie zusammenhalten. Sie tun alles in ihrer Macht stehende, um einen Kollaps und andere Katastrophen zu verhindern. Das Buch gilt als Weckruf an die Welt, Trump nicht einfach gewähren zu lassen.