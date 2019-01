Die Seen in und um München herum sind zum Betreten nicht freigegeben. "Wer sich nicht daran hält und einbricht, bringt sich und eventuell benötigte Retter in Lebensgefahr", warnt die Wasserwacht. Aufgrund der derzeitigen Wassertemperaturen verliert ein Mensch, der ins Eis eingebrochen ist, sehr schnell das Bewusstsein und läuft Gefahr zu ertrinken. Sollte man dennoch ins Eis einbrechen, ist es wichtig, um Hilfe zu rufen und zu vermeiden, dass man unter das Eis gerät. Zudem sollte man sich so wenig wie möglich bewegen.