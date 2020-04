RIAS-Leiterin: "Vorfälle ereigneten sich häufig an öffentlichen Orten"

"Antisemitismus war für Jüdinnen und Juden in Bayern 2019 leider ein prägendes Thema", sagte RIAS-Bayern-Leiterin Annette Seidel-Arpaci. "Die uns bekannt gewordenen Vorfälle ereigneten sich häufig an öffentlichen Orten, an denen sich die Betroffenen in ihrem Alltag regelmäßig aufhalten, wie etwa beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit."