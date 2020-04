Champions-League-Finale 2013

Nach dem Drama um das verlorene "Finale dahoam" 2012, hatten die Bayern ein Jahr später erneut die Chance auf Europas Krone. Die Choreo der Bayern-Fans vor dem deutschen Finale gegen Borussia Dortmund zeigte alle bisherigen Triumphe in der Champions League, inklusive Schriftzug "Und heute ist wieder ein guter Tag ...!".

Der Traum der Anhänger ging in Erfüllung - der Rekordmeister gewann durch ein Last-Minute-Tor von Arjen Robben mit 2:1.

Champions-League-Halbfinale 2014

Ein Jahr später stand der FC Bayern erneut unter den letzten Vier in Europa. Das Halbfinal-Hinspiel verlor der Rekordmeister mit 0:1 bei Real Madrid. Doch die Bayern-Fans glaubten freilich weiter an ihr Team und feuerten sie mit dem legendären Kahn-Spruch "Weiter, immer weiter" an. Allein es half nichts: Die Bayern verloren im Rückspiel mit 0:4 gegen die "Königlichen" aus Madrid.

115-jähriges Vereinsjubiläum

Der 115. Geburtstag des FC Bayern fiel passenderweise auf einen Bundesliga-Spieltag. Vor der Partie gegen den 1. FC Köln erstreckte sich fast über die komplette Südkurve eine Choreographie. Ein überdimensionaler Stammbaum der vergangenen 115 Jahre, versehen mit Bildern von den vielen Erfolgsstationen war zu sehen. Dazu der Spruch: "Das Samenkorn, das wir gesät haben, ist herrlich aufgegangen." Fußball-Romantik pur!

Champions-League-Halbfinale 2015

Auch 2015 stand der Rekordmeister im Champions-League-Halbfinale. Obwohl es im Hinspiel eine deutliche 0:3-Pleite in Barcelona gab, träumten die Bayern-Fans weiterhin vom Finale und zeigten eine beeindruckende Choreo mit Münchner Kindl. Zwar gewannen die Münchner das Rückspiel mit 3:2, für den Final-Einzug reichte es aber nicht.

50 Jahre nach dem ersten Double der Vereinsgeschichte 1969

Die Südkurve erinnerte beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund im November 2019 an die Helden vergangener Tage, feierten den ersten Double-Gewinn der Vereinsgeschichte 1969 noch einmal gebührend. Der große Erfolg jährte sich im Juni zum 50. Mal.

Letztes Bundesliga-Spiel von Robben und Ribéry

Am 34. Spieltag der vergangenen Saison verabschiedeten die Fans vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt zwei Bayern-Legenden: Arjen Robben und Franck Ribéry. "Servus & Danke für Kampf und Einsatz im Namen unserer Farben". Für beide war es der letzte Auftritt in ihrem Wohnzimmer Allianz Arena.

