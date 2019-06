3. Kälte- oder Regenkammer im Globetrotter

Diese Art, sich in kühlere Gefilde zu begeben, ist gewiss nicht jedermanns Sache: Im Globetrotter-Geschäft am Isartor können Kunden auf Nachfrage Ausrüstung und Bekleidung bei arktischen Temperaturen testen. Die Höhen-Kältekammer befindet sich im oberen Stock. Klar kann man dort nicht einfach so hineinspazieren. Tipp: Am einfachsten erkundigt man sich beim Personal vor Ort. Und auch eine Regenkammer für Outdoor-Liebhaber gibt es in dem Geschäft. Wem das alles nicht behagt, der kauft sich um die Ecke eine Eis-"Wundertüte" oder ein "Frozen Joghurt" im "Gelati & Caffe am Isartor".