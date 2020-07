Erfrischung gefällig? Die besten Durstlöscher bei extremer Hitze

Mango Lassi

Mit seinen Milchsäurebakterien ist das indische Getränk ein perfekter Durstlöscher für heiße Sommertage. Kein Wunder, dass die Inder bei hohen Temperaturen fast täglich nach dem Joghurtgetränk greifen. Lassi kann man auch ganz einfach selbst zubereiten: Eine reife Mango, zwei Tassen Joghurt und drei Tassen Wasser im Mixer pürieren. Bei Bedarf noch Gewürze wie Zimt, Kardamom, Nelke oder Safran hinzufügen - auch die tun dem Körper bei Hitze gut. Die Mango kann auch durch frische Minze oder andere Früchte ersetzt werden.

Thandai

Von den Indern können wir, was Durstlöscher an heißen Tagen angeht, viel lernen: Thandai besteht aus Mandeln, Fenchelsamen, Wassermelonenkernen, Rosenblüten, Pfeffer, Samen der Vetiver-Pflanze, Kardamom, Safran, Milch und Zucker. Das Hindi Wort "Thandai" bedeutet übersetzt übrigens "Kühle" - der Name ist also Programm.

Eistee

Auch gekühlter Tee zählt zu den Klassikern der Sommergetränke. Am besten selbstgemacht: Schwarztee kochen und mit etwas Honig, dem Saft einer Zitrone und frischer Minze mischen, im Kühlschrank etwas abkühlen lassen.

Kokoswasser

Kokoswasser ist erfrischend und kühlt den Körper. Es ist natürlich reich an Elektrolyten und Mineralien wie Kalium und Magnesium, und hilft, den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu füllen. Das Wasser der Kokosnuss kann übrigens auch mit Säften oder Wasser etwas gestreckt werden, denn zu viel davon sollte man nicht trinken, 250 Milliliter pro Tag reichen aus.

Indische Rosenlimonade

Auch Rosenblüten sind ideal bei starker Hitze, zum Beispiel in Form von "Gulab Sharbat", einem weiteren indischen Super-Getränk für hohe Temperaturen. Dazu muss man Rosenblüten mit Kardamom in heißem Wasser aufkochen und dann fünf bis sechs Stunden ruhen lassen. Dann durch ein Sieb abgießen, mit Zucker, Zitronensaft und Granatapfelsaft mischen. So entsteht ein Sirup, den man an heißen Tagen mit Wasser mischen kann.

Sekanjabin

Die Perser trinken an heißen Tagen "Sekanjabin", ein Erfrischungsgetränk aus Wassermelonensirup mit Minze und Apfelessig, das man ganz einfach selbst herstellen kann. Einfach Wassermelonenstücke, Minze und Honig mit etwas Wasser und Meersalz übergießen, Apfelessig dazugeben und über Nacht ziehen lassen. Die Mischung abseihen, mit Wasser aufgießen und mit Gurkenstücken, Minze und frischen Wassermelonenstücken servieren.