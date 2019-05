Messe München: Klaus Dittrich vermeldet Erfolgszahlen

Dittrich konnte wieder stolz Erfolge vermelden. Der Konzernumsatz der Messe sei seit dem Umzug nach Riem vor 20 Jahren von 179 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro, die 2019 geplant sind, gewachsen. Mit 417,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr wurde der höchste Umsatz in einem Jahr ohne Bauma erwirtschaftet. 2019 setzt die MMG mit der größten Bauma aller Zeiten noch eins drauf – 450 Millionen Euro Umsatz sind heuer das Ziel. Ein Meilenstein fürs Unternehmen: die Ablösung der Gesellschafter-Darlehen für das neue Messegelände in Höhe von 520 Millionen Euro. "Das zeigt die Wirtschaftskraft der Messe München, die sich als eigenständiges Unternehmen im globalen Wettbewerb behaupten wird", so Dittrich.