Heynckes lobt RB Leipzig

Es gelte nun, einen Weg zurück zu mehr Normalität zu finden, meinte Heynckes (74). "Es muss in Bezug auf die Ablöse oder die Gehälter zurückgerudert werden. Teilweise war das unmoralisch", sagte Heynckes, der in der wirtschaftlich schwierigen Situation großes Lob an den Bundesligisten RB Leipzig richtete. "Ich denke, in der Krise merken einige Vereine vielleicht auch, wie wichtig es ist, kaufmännisch klug zu agieren. RB Leipzig hat das über viele Jahre gezeigt", sagte Heynckes.