Erfolgsshow mit Horst Lichter "Bares für Rares": 1000. Folge der Trödel-Show steht an

"'Bares für Rares' steht für eine beispiellose Erfolgsgeschichte und zeigt, wie sich kontinuierliche Formatarbeit lohnt", so Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF. "Was uns besonders stolz macht, ist, dass das Format inzwischen auch in vielen anderen Ländern erfolgreich adaptiert wurde." Über ein baldiges Ende dieser "Erfolgsgeschichte" wird sich vorerst also niemand Sorgen machen müssen, der den Teilnehmern der Show bei der Hoffnung auf einen Dachboden-Schatz die Daumen drückt.