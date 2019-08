Trainer mit Härte und Diplomatie

Es wird wenig geredet auf dem Platz, da wird gearbeitet." Und wenn Pilic redet, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Da kann es schon passieren, dass ein talentiertes Mädchen mal tränenüberströmt vom Platz kommt: "Zu ihr musste ich sagen: Du bist nicht Pavarotti."

Diplomat kann er aber auch. Sein Meisterstück lieferte Pilic bei Olympia 1992 in Barcelona ab: Er moderierte das Gold-Doppel Becker/Stich. "Das war eine Kunst. Die beiden haben nicht miteinander geredet", erinnert sich Pilic. Das Verhältnis zu Becker beschreibt er so: "Boris wusste: Er und Niki wissen mehr als er allein." Aber mit Stich, der Becker im Jahr zuvor im Wimbledon-Finale besiegt hatte? "Da war meine Diplomatie-Nase nötig", sagt Pilic, "ich bin von einem Zimmer zum anderen und habe gesagt: ,Boris, der Michael hat gesagt, du hast unmenschlich gut retourniert.’ Darauf Becker: ,Echt? Hat er wirklich gesagt?’" Am Ende lagen sie sich in den Armen.

Tennis statt Jura

Als Spieler war er in einer Zeit aktiv, die vom heutigen Tenniszirkus in etwa so weit entfernt ist wie die Erde vom Mond. 1956 fuhr er als 17-Jähriger von Split nach Paris zum Grand-Slam-Turnier: "36 Stunden mit dem Zug! In der dritten Klasse! Ein Hotel für vier Franc! Im Gepäck: Salami und Käse von der Mutter. Und ein Maxima, ein elf Jahre alter Holzschläger." In seiner Generation hat er jeden geschlagen, auch Rod Laver zwei Mal. 1967 gewann er elf Turniere. Pilic: "Gott hat mir sehr viel Talent gegeben. Aber: Ich hatte nie einen Trainer, habe mein Tennis erst mit 29 verbessert."

Davor studierte er Jura und Politik. "Es gab so viele Juristen in Jugoslawien, da dachte ich: Probier mal Tennis! An Geld habe ich nie gedacht." Das wurde ihm mit seiner Tennis-Akademie in Oberschleißheim, wo er viereinhalb Jahre mit Djokovic trainierte, zum Verhängnis: "Da bin ich an die falschen Leute geraten", sagt Pilic knapp. Im Oktober 2010 musste er Insolvenz anmelden.

Geburtstagsfeier: Opatija statt Käfers in München

Nun also Opatija. Wer wohl alles zum Feiern kommt? Seinen 50. feierte er damals bei Käfers, mit der ganzen Davis-Cup-Mannschaft: Charly Steeb, Patrik Kühnen, Eric Jelen und Boris Becker, der gerade die US Open gewonnen hatte und direkt aus New York kam. Als Geschenk bekam er eine Ebel-Uhr mit der Gravur "Das Team".

Die trägt er heute noch.

