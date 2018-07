Schon in der neunten Minute traf Löwen-Neuzugang Adriano Grimaldi nur den Pfosten. Nach einer halben Stunde hatte Lukas Spalvis die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß, in der 56. Minute köpfte er freistehend an die Latte. Nachdem in der Schlussphase erst Florian Pick (82.) und Andre Hainault (84.) erneut große Chancen vergeben hatten, traf Sternberg zum verdienten Sieg.