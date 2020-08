Erfolgreiche Netflix-Serie "Selling Sunset". Das steckt hinter dem Hype um die Makler-Serie

Das Trennungsdrama

Gespannt hatten die Fans der Serie auf Staffel drei gewartet. Denn in den neuesten Folgen rückt Stause und ihr Ehe-Aus in den Mittelpunkt. Die Maklerin teilt dabei wiederholt gegen ihren Ex-Mann und "This Is Us"-Star Justin Hartley (43) aus. Nicht nur dass ihre Kolleginnen die Nachricht aus einer "TMZ"-Meldung erfahren mussten, auch sie selbst habe erst 45 Minuten vor Hartleys Einreichen der Scheidung von ihrem Ehe-Aus im November 2019 erfahren. Er habe ihr lediglich eine Textnachricht zukommen lassen und ihr keine Chance gegeben, für ihre Ehe zu kämpfen. In der Serie wird Stause durch die Trennungsphase bis zu ihrem Umzug in eine neue Wohnung begleitet. Hartley selbst kam in den Folgen nicht zu Wort.

Genug Potential für weitere Dramen bietet das Privatleben der Damen in jedem Fall. Auch der Erfolg der ersten drei Staffeln dürfte für Netflix Grund genug sein, bald die vierte Staffel der Serie anzukündigen.