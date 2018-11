Die Kliniken hätten teils nicht nur Schwierigkeiten, qualifiziertes IT-Fachpersonal zu finden, auch die Kosten seien enorm: "Wenn Sie investieren können in eine dringend notwendige Neuanschaffung, ein MRT beispielsweise, oder in eine neue Firewall – wofür entscheiden Sie sich, wenn Sie sich nur eins von beiden leisten können?" Vor dem Hintergrund der seit Jahren rückläufigen Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer stelle dies Kliniken vor große Probleme, so Holzbrecher-Morys.

Dabei steigt die Bedrohung stetig an. Immer mehr Prozesse werden von IT-Systemen übernommen – mit zunehmender Komplexität steigt auch das Angriffspotenzial. "Die Angriffsversuche werden immer spezieller", sagt Holzbrecher-Morys. "In der Regel finden Sie heute kein Unternehmen mehr, das nicht davon betroffen ist."

Auch die großen Krankenhäuser in München kämpfen mit Cyber-Kriminalität. "Das Klinikum rechts der Isar ist permanenten Angriffen ausgesetzt. Diese treten in ihrer Intensität meist in Wellen auf", sagt etwa dessen Sprecherin Eva Schuster zur AZ. Bislang habe es die Angriffe durch technische Vorkehrungen und die Umsicht der Mitarbeiter aber erfolgreich bewältigen können. Auch die Städtischen Kliniken kämpfen gegen die virtuellen Angriffe: "Unsere Systeme werden ständig weiterentwickelt und von extern auf Wirksamkeit getestet", sagt München-Klinik-Sprecher Raphael Diecke.

Petra Bönnemann vom Klinikum Dritter Orden weist darauf hin, dass alle Mitarbeiter ihres Hauses regelmäßig präventiv im Umgang mit digitalem Schriftverkehr geschult würden. Eine wertvolle Maßnahme - denn Gefahren gehen besonders von mit Viren infizierten Anhängen in E-Mails aus. Seit Anfang November beispielsweise seien "besonders gut gemachte, als Bewerbungsschreiben getarnte Mails" unterwegs, die aggressive Viren verbreiteten, sagte ein Sprecher des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) zur AZ.

Lesen Sie hier: Fünf Pfleger berichten - So hart ist unser Alltag

Meldepflicht im Angriffsfall haben nur die großen Häuser

Wie viele Kliniken in Bayern schon Opfer eines Cyber-Angriffs wurden, ist allerdings nicht bekannt. Nur die großen Häuser, die zu den sogenannten Kritischen Infrastrukturen zählen, unterliegen in schwerwiegenden Fällen der Meldepflicht. Für sie gilt nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz die Verpflichtung, ihre IT-Systeme nach dem Stand der Technik abzusichern, was vom Bund finanziell bezuschusst wird.

In Bayern betrifft dies - von insgesamt rund 360 Kliniken im Freistaat - aber nur 23 Häuser, sagt Siegfried Hasenbein, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Denn zur Kritischen Infrastruktur zählen nur jene Häuser, die mindestens 30.000 Patienten vollstationär im Jahr aufnehmen. Alle anderen können selbst entscheiden, in wie weit sie in die IT-Sicherheit investieren.

"Man kann aber den Krankenhäusern nicht unterstellen, dass sie dieses Thema nicht ernst nehmen würden", sagt Holzbrecher-Morys. Den wachsenden Einsatz von elektronischen Patientenakten und künftig auch der Gesundheitskarte befürwortet er: "Wenn die Systeme so abgesichert sind, wie es vorgesehen ist, können Patienten in der vernetzten Bereitstellung von Gesundheitsinformationen, die ja auch den Behandlungskontext verbessern kann, für sich mehr Nutzen als Risiken erkennen."

Natürlich sei es ein großes Problem, sollten Patientendaten abgefischt werden können, sowohl für Patienten als auch die Krankenhäuser. Weitaus mehr Sorge bereiteten den Experten jedoch Auswirkungen von Angriffen, die nicht bemerkt würden, so Holzbrecher-Morys: "Beispielsweise wenn Systeme, auf die man sich verlässt, nicht so funktionieren wie sie es sollten. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein System, auf dessen Daten sie für die Behandlung angewiesen sind - und das fällt jetzt nicht aus, sondern es rechnet zum Beispiel falsch." Bislang habe er aber noch nie von so einem Fall einer Patientenschädigung gehört.

Lesen Sie hier: Rechts der Isar - Schwere Vorwürfe gegen Klinikum - Frau fast auf Flur verblutet