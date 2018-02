Erfolg von Matthias Schweighöfer Die zweite Staffel "You Are Wanted" kommt noch im Frühjahr

In "You Are Wanted" spielt Matthias Schweighöfer (36) nicht nur die Hauptrolle, in der ersten Staffel führte er mit Bernhard Jasper (45) auch Regie und er zählt zu den Produzenten der Amazon-Serie. Neben Schweighöfer waren in den ersten Folgen, die im März 2017 veröffentlicht wurden, unter anderem auch Alexandra Maria Lara (39), Tom Beck (40) und Karoline Herfurth (33) zu sehen. "You Are Wanted" dreht sich um den Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, der eines Tages von einem Unbekannten gehackt wird, wodurch sein Leben außer Kontrolle gerät.