"Ich glaube, für die Bayern war das nicht so ein angenehmes Spiel", sagte Braunschweigs Chefcoach Frank Menz. Dass sein Team eine kämpferisch ansprechende Leistung hinlegte und eben nicht ganz so chancenlos in München war, wie es möglicherweise zu erwarten gewesen wäre, macht ihm vor Spiel zwei der Best-of-five-Serie am Freitag (20.30 Uhr) durchaus Mut: "Jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel, daheim haben wir die letzten Monate nicht oft verloren und auch Berlin geschlagen." Aber auch Radonjic formulierte klare Erwartungen an sein Team für den weiteren Verlauf der Playoffs. "Wir hoffen nun, dass wir uns am Freitag noch steigern."