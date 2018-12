Großhadern - Ein 79 Jahre alter Patient kam mit Rückenschmerzen in die Klinik der Ludwigs-Maximilians-Universität. Die Schock-Diagnose: akute Aortenruptur, Durchbruch der Hauptschlagader. Lebensbedrohlich. Der Patient musste sofort notoperiert werden. Doch dafür wurde eine spezielle Stentprothese benötigt, die in Australien auf Bestellung individuell produziert wird und in frühestens sechs Wochen geliefert worden wäre.