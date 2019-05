Einen solchen bekommen der 40-Jährige und seine Sechzger im so wichtigen Heimspiel gegen Fortuna Köln am Samstag (13.30 Uhr, im AZ-Liveticker) nun auch. Sein Name: Oliver Lossius, 28 Jahre alt, Thüringer, der in Bonn lebt. Der Schiedsrichter vom BSV Eintracht Sondershausen hat in dieser Saison bereits acht Drittligaspiele geleitet - richtige Aufreger oder angeblich gravierende Fehlentscheidungen gab es dabei nie.