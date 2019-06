Erdogan war zu Gast "Mrs. & Mr. Özil": Fußballer Mesut Özil hat in Istanbul geheiratet

Mesut Özil (30) hat "Ja" gesagt. Der deutsche Fußballprofi hat am Freitag in Istanbul Amine Gülse (26) geheiratet. Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen hat er Hochzeitsfotos veröffentlicht. Als Kommentar hat er schlicht "Mrs. & Mr. Özil" dazu geschrieben. Özil, der beim englischen Premier-League-Club FC Arsenal unter Vertrag steht, trug einen klassischen schwarzen Anzug mit Fliege und Lackschuhen. Die Braut sagte in einem weißen, bodenlangen Prinzessinnenkleid "Ja". Vom Diadem fiel zudem ein Schleier ab.