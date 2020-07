Erdogan Atalay bekommt Partnerin Neue Staffel ab August: Große Veränderungen bei "Alarm für Cobra 11"

Neben den neuen Castmitgliedern gibt es weitere Veränderungen bei "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": ein neues Serienlogo, eine moderne Anpassung der Erkennungsmelodie sowie eine inhaltliche Neuausrichtung. So ziehen sich "rassistische Tendenzen innerhalb der Polizei, Justizfehler sowie das Ausloten moralischer und gesetzlicher Grenzen" durch die gesamte Staffel. Ist Semir Gerkhans neue Partnerin wirklich eine Rassistin? Was verbergen sie und ihr Ex-Freund? Und wie wird sich der alte Hase in seiner Rolle als Neuer im Team zurechtfinden?