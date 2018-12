Sieht man von Anhalt also bald nicht mehr nur auf Hollywood-Partys, sondern auch in der Münchner Schickeria? Gut möglich! Die Wohnungssuche läuft, doch nach einem Raubüberfall mit einer Messer-Attacke in Santa Monica im August hat sich sein Sicherheitsbedürfnis verändert: "Die Wohnung muss einen eigenen Security-Service mit Concierge haben. Deshalb würde ich am liebsten nach Bogenhausen in die Nähe der Botschaften ziehen." Bei der Größe der neuen Bleibe gibt er sich nach dem Verkauf der Gabor-Villa viel bescheidener: "Mir reichen 140 Quadratmeter mit einem Bett. Eine Wohnung brauche ich streng genommen nur dann, wenn ich nicht mehr aufstehen kann. Da ich fit bin, will ich doch raus und nicht daheim hocken."