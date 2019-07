Er wurde nur 75 Jahre alt Costa Cordalis ist tot: Fans und Kollegen sind geschockt

Mallorca-Kollege Mickie Krause (49) postete diese Worte auf Facebook: "Costa war ein sehr angenehmer Mensch mit einem großen Herz! Er hat immer nur das Gute im Menschen gesehen!" Auch wenn Krause in den letzten Jahren nicht viel mit Cordalis zu tun gehabt hätte, wirkte er "mir gegenüber immer väterlich und ehrlich und freundlich", so Krause weiter. Mit den Worten "Danke Costa, Dein großes Herz und Deine Gutmütigkeit werde ich in Erinnerung behalten!" endet der Post.