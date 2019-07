Er wurde nur 52 Jahre alt "Familie Meier"-Star Maximilian Krückl überraschend gestorben

Der Münchener Schauspieler Maximilian Krückl ist tot. Er starb bereits vor "fast vier Wochen" mit nur 52 Jahren durch einen "plötzlichen Herztod", wie die Münchner Tageszeitung "tz" am Dienstag überraschend meldet. "Der Tod kam in der Nacht. Maximilian Krückl lag am Morgen tot im Bett", heißt es weiter.