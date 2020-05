Er wurde nur 50 Jahre alt "Alles was zählt"-Macher erfüllen Ron Holzschuhs letzten Wunsch

Schauspieler Ron Holzschuh (1969-2020) ist am 27. April völlig überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der Tod des 50-Jährigen war vor allem für die Fans der RTL-Serie "Alles was zählt" ein echter Schock. Seit 2019 spielte er darin den Niclas Nadolny und zeigte bis zuletzt trotz fortgeschrittener Erkrankung vollen Einsatz. Für die letzten Aufnahmen am Set sei er jedoch zu schwach gewesen.