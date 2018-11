Roy Hargrove (1969 - 2018, "Brown") ist tot. Der bekannte Jazztrompeter ist Freitagnacht im Alter von 49 Jahren in New York City verstorben. Das hat sein langjähriger Manager Larry Clothier auf der Facebook-Seite des begnadeten Musiker bestätigt. Hargrove habe in einem "tapferen Kampf" mit einer Nierenkrankheit nach Komplikationen einen Herzstillstand erlitten. Hargrove hinterlässt seine Frau Aida, seine Tochter Kamala, seine Mutter Jacklyn und seinen Bruder Brian.