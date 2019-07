Er wurde nur 38 Jahre alt YouTube-Star Grant Thompson stirbt bei Gleitschirm-Unfall

Auf seinem YouTube-Kanal widmete er sich diversen Experimenten oder produzierte "How to"-Videos, in denen er seinen beinahe zwölf Millionen Abonnenten etwa zeigte, wie man eine Kokosnuss ohne Werkzeug öffnet oder Gummi-Bärchen in Lego-Optik herstellt. Letzteres ist mit 34 Millionen Aufrufen das erfolgreichste Video des Kanals.