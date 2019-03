Er wurde nur 35 Jahre alt US-Country-Sänger Justin Carter bei eigenem Video-Dreh erschossen

Er galt als zukünftiger Star der US-amerikanischen Country-Szene. Jetzt ist der Sänger Justin Carter ("Love Affair") im Alter von nur 35 Jahren bei einem dramatischen Unfall am Set eines Video-Drehs in Houston im Bundesstaat Texas gestorben. Wie seine Mutter Cindy McClellan "Fox News" bestätigte, löste sich aus seiner eigenen Waffe, die er in seiner Tasche trug, ein Schuss. "Die Kugel traf ihn genau an der Ecke seines Auges", berichtet seine Mutter.