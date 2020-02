Er wurde 94 Jahre alt Greta Thunberg trauert um ihren Großvater Olof Thunberg

Olof Thunberg studierte Schauspiel in Stockholm und wurde in den 60er-Jahren durch seine Rolle als Orgelspieler Fredrik in Ingmar Bergmans Schwarzweißdrama "Licht im Winter" international bekannt. Nach einigen Auftritten im schwedischen TV zog er sich in den 2000er-Jahren als Schauspieler zurück. In seiner Heimat Schweden war er zudem als Synchronsprecher bekannt und lieh unter anderem der Comicfigur Bamse und dem Tiger Shere Khan in Disneys "Das Dschungelbuch" seine Stimme. Am 21. Mai wäre Olof Thunberg 95 Jahre alt geworden.