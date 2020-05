Er wurde 94 Jahre alt Französischer Schauspielstar Michel Piccoli verstorben

Ein Charakterdarsteller

Piccoli galt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller des Landes und spielte alleine mehr als 150 unterschiedliche Filmrollen - etwa auch in Alfred Hitchcocks "Topas" oder mehrfach an der Seite von Romy Schneider, wie in "Das Mädchen und der Kommissar" oder "Mado". Zudem wurde Piccoli mit unzähligen Auszeichnungen nominiert und bedacht, darunter der französische Filmpreis César und der Deutsche Filmpreis.