Er wurde 91 Jahre alt Meister der Filmmusik: Ennio Morricone ist tot

Der vielfach ausgezeichnete, italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone (1928-2020) ist tot. Das meldet die italienische Zeitung "Corriere Della Sera" unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Demnach ist der erfolgreiche Künstler "in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli in einer römischen Klinik an den Folgen eines Sturzes" gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Die Familie kündigte in einer Mitteilung an, dass die Beerdigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.