Er wurde 91 Jahre alt Ehemaliger Würzburger Bischof Paul-Werner Scheele tot

Paul-Werner Scheele wurde 1928 in Olpe im Sauerland (NRW) geboren. Nach dem Krieg studierte er in München und Paderborn Theologie und Philosophie, 1952 wurde er zum Priester geweiht. Zunächst arbeitete er als Religionslehrer und Seelsorger in Paderborn. Später promovierte er in Würzburg und hatte verschiedene Professuren inne - erst an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fulda, dann an der Ruhr-Universität Bochum und später in Paderborn und Würzburg.