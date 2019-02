Er wurde 82 Jahre alt Von "Bourne" bis "Bond": Hollywood-Star Albert Finney ist tot

Ob als Winston Churchill, Papst Paul II. oder Agatha Christies Meisterdetektiv Hercule Poirot in "Mord im Orient Express": Der Brite Albert Finney legte in seiner über 50 Jahre langen Karriere eine Bandbreite wie kaum ein anderer Schauspieler an den Tag. Im Alter von 82 Jahren ist Finney an den Folgen einer kurzen, gravierenden Erkrankung verstorben, wie unter anderem die US-Seite "Variety" berichtet.