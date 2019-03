Er wurde 81 Jahre alt Star-Gitarrist Dick Dale ist gestorben

Der US-amerikanische Star-Gitarrist Dick Dale (1937-2019) ist am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte sein Bassist Sam Bolle dem "The Guardian" mit. Der gebürtige Bostoner Richard Monsour war einer der einflussreichsten und expressivsten Gitarristen seiner Zeit und gilt als Vorbild für prominente Kollegen wie Jimi Hendrix (1942-1970), Pete Townshend (73, The Who) und Eddie Van Halen (64, Van Halen). Zudem war Dale einer der Pioniere der eher instrumentalen Rock'n'Roll-Variante "Surfmusik".