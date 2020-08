Er wurde 81 Jahre alt "Dirty Harry"-Schauspieler Reni Santoni ist tot

In seiner Filmografie finden sich zudem Eddie Murphys "Doctor Dolittle" (1998), Sylvester Stallones "Cobra" (1986), Sean Penns "Bad Boys" (1983) und mehr. Zu Santonis letzten Filmauftritten gehörte eine Gastrolle in "Franklin & Bash" im Jahr 2012. Zuvor war er auch in Fernsehserien wie "Grey's Anatomy", "CSI", "Judging Amy" und "The Practice" zu sehen.