Er wurde 80 Jahre alt Die Schlagzeuglegende Ginger Baker ist tot

Am Sonntagmorgen ist der britische Schlagzeuger Peter Edward "Ginger" Baker verstorben. "Es tut uns sehr leid, sagen zu müssen, dass Ginger heute Morgen im Krankenhaus friedlich verschieden ist", erklärte seine Familie via Twitter. Die Angehörigen bedankten sich für die Unterstützung der Fans in den vergangenen Wochen.