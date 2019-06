Er wurde 78 Jahre alt "Olsenbande"-Star Jesper Langberg ist tot

Bekannt wurde Langberg in Deutschland zum einen durch seine verschiedenen Rollen in mehreren Filmen und einer Serie der "Olsenbande", unter anderem 1972 als Inspektor Mortensen in "Die Olsenbande und ihr großer Coup". Zum anderen spielte er in der populären Fernsehserie "Die Leute von Korsbæk" mit, die von 1981 bis 1984 im Vorabendprogramm der ARD lief. Dort übernahm er die Rolle des Kristen Skjern. Anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums zog er sich 2013 von der Schauspielerei zurück. "Ich habe wirklich alles in diesem Leben aufgesogen", sagte er damals der dänischen Tageszeitung "Berlingske".