Er wurde 76 Jahre alt WWE-Star Gene Okerlund ist gestorben

Wrestling-Stars trauern

Viele Stars der Wrestling-Szene trauern in den sozialen Medien um WWE-Legende Okerlund. Triple H (49) nannte ihn auf Twitter "Stimme und Soundtrack einer ganzen Ära unserer Branche". Er sei von allen geliebt worden, die mit ihm arbeiteten. Hulk Hogan schrieb: "Mean Gene, ich liebe dich, mein Bruder." Auch The Iron Sheik (76), Steve Austin (54), Gregory Helms (44), Ted DiBiase (64) oder Nick Aldis (32) verabschiedeten sich via Twitter von Okerlund.