Er wurde 76 Jahre alt Der japanische Designer Kansai Yamamoto ist tot

David Bowie brachte seine Designs auf die Bühne

Bekannt wurde der 1944 in Yokohama geborene Designer, der zunächst Bauingenieurswesen studierte und 1971 sein eigenes Label gründete, insbesondere durch seine Kreationen für Popstar David Bowie (1947-2016). Für dessen Alter Ego Ziggy Stardust entwarf er im Laufe seiner Karriere eine Reihe von Bühnenoutfits. Auch zu Stars wie Elton John (73) oder Stevie Wonder (70) pflegte er Freundschaften. Seine avantgardistische Mode fand in den 70er-Jahren Anklang in London, Paris oder New York. Yamamoto entwarf mit Vorliebe über Geschlechtergrenzen hinweg und interpretierte beispielsweise den traditionellen japanischen Kimono auf eine neue Weise.