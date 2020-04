Andrew Jack wirkte in den "Star Wars"-Filmen "Die letzten Jedi" und "Das Erwachen der Macht" mit. Greg Grunberg (53), ebenfalls in der Sternen-Saga zu sehen, sagte laut BBC, er war "am Boden zerstört", als er von Jacks Tod erfuhr. Er beschrieb diesen als "wunderbaren, talentierten Gentleman": "Er ist einer der nettesten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe." Zuletzt soll Jack als Coach mit am neuen "Batman"-Film gearbeitet haben. Auch an "Herr der Ringe" und zwei der "Avengers"-Filme war er beteiligt.