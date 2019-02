Er wurde 74 Jahre alt Schalke-Legende Rudi Assauer ist gestorben

Ein Leben für den Fußball

Rudi Assauer absolvierte in seiner aktiven Fußballerkarriere 307 Bundesligaspiele, die meisten davon für Werder Bremen und Borussia Dortmund. Als Spieler gewann er den Europapokal der Pokalsieger sowie den DFB-Pokal. Nach seiner Spielerlaufbahn wurde er Manager und war zunächst bei Werder Bremen tätig. Von 1981 bis 1986 war er zum ersten Mal Manager beim FC Schalke 04. 1993 folgte seine zweite Amtszeit auf Schalke. In dieser Zeit gewann der Verein den UEFA-Cup und zweimal den DFB-Pokal. 2006 trat er als Manager zurück. Er blieb dem Fußball aber treu und kommentierte zum Beispiel in einem wöchentlichen Videoblog das Geschehen in der Bundesliga.