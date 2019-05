Er wurde 74 Jahre alt Chewbacca-Darsteller tot: "Star Wars"-Helden trauern um Peter Mayhew

"Seine Seele steckte in dieser Figur"

Ford sagte "Entertainment Weekly" über seinen Kollegen: "Peter Mayhew war ein freundlicher und sanftmütiger Mann mit großer Würde und edlem Charakter. Diese Aspekte seiner eigenen Persönlichkeit sowie seinen Witz und seine Gnade hat er Chewbacca mitgegeben. Wir waren über 30 Jahre lang Filmpartner und Freunde und ich habe ihn geliebt. Seine Seele steckte in dieser Figur und damit hat er das 'Star Wars'-Publikum sehr erfreut." Chewbacca habe einen wichtigen Anteil daran, dass die Filme, die sie zusammen gemacht haben, so ein Erfolg waren, so Ford weiter. "Ich und Millionen andere werden Peter und das, was er uns gegeben hat, nie vergessen."