Er wurde 73 Jahre alt Musikstars trauern um Country-Sänger John Prine

Der US-amerikanische Liedermacher und Country-Star John Prine ("Sam Stone") ist tot. Das habe die Familie des Künstlers bestätigt, wie unter anderem die Tageszeitung "Los Angeles Times" berichtet. Demnach sei Prine am gestrigen Dienstag im Vanderbilt University Medical Center in Nashville an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Seit 26. März wurde er in dem Krankenhaus behandelt. Er wurde 73 Jahre alt.