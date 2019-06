Er wurde 73 Jahre alt Billy Drago: Star aus "The Untouchables" und "Charmed" gestorben

Auch unter Serien-Fans war Billy Drago bekannt: Er hatte unter anderem Gastauftritte in mehreren Folgen von "Charmed - Zauberhafte Hexen" als Dämon Barbas sowie in "Supernatural". Zudem spielte er in mehr als 100 Filmen mit, darunter in "Invasion U.S.A." (1985) oder "The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen" (2006). 2001 wirkte er in Michael Jacksons Musikvideo "You Rock My World" mit.