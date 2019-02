Er wurde 68 Jahre alt Ex-The-Cure-Drummer Andy Anderson ist gestorben

Ein Fünkchen Hoffnung

Erst vor wenigen Tagen hatte Anderson persönlich in einem rührenden Post via Facebook öffentlich gemacht, dass er "unheilbar an Krebs erkrankt" sei. Ein Fünkchen Hoffnung schwang zwar noch mit - "Chemotherapie und Strahlentherapie werden in den nächsten Tagen besprochen [...]" -, offenbar kam es aber anders.