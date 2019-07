Er wurde 67 Jahre alt Bläck-Fööss-Keyboarder Willy Schnitzler ist tot

Willy Schnitzler ist tot. Der Musiker und ehemalige Keyboarder der Bläck Fööss ist in Ungarn an den Folgen eines tragischen Autounfalls gestorben. Das berichtet die "Bild". "Es ist sehr traurig. [...] Er ist in seiner Wahlheimat Ungarn auf einer Autobahn von einem Lastwagen erfasst worden", erklärt Produzent Reiner Hörnig dem Blatt. Der Unfall soll sich demnach bereits vor wenigen Tagen ereignet haben.