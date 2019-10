Er wurde 62 Jahre alt SWR-Moderator Thomas Schmidt überraschend verstorben

Thomas Schmidt (1957 - 2019) ist tot. Der langjährige Radiomoderator ist am Donnerstag in Stuttgart überraschend verstorben. Er wurde 62 Jahre alt. Das teilte "SWR1" in der Nacht zum Freitag mit. "Im Moment sind wir alle nur schockiert und können es nicht fassen", erklärt SWR1-Programmchefin Carola Oldenkott.