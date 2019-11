Er wurde 60 Jahre alt "The Marvelous Mrs. Maisel"-Star Brian Tarantina ist tot

Tarantina wurde in seiner Wohnung gefunden

Brian Tarantina hatte in seiner Karriere auch Auftritte in Serien wie "Miami Vice", "Emergency Room", "Law & Order" oder "Gilmore Girls". Der Schauspieler wurde am Samstag laut "Deadline" in seiner Wohnung in New York City tot aufgefunden. Eine Sprecherin erklärte dem US-Promiportal "TMZ", er könnte an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben sein, er sei kurz zuvor in einem Krankenhaus behandelt worden. Eine Autopsie soll vorgenommen werden, um die Todesursache zu ermitteln.