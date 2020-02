Er wurde 56 Jahre alt DJ und Produzent Andrew Weatherall ist tot

Der bekannte Produzent, DJ und Musiker Andrew Weatherall ist überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Er starb am Morgen des 17. Februar in einem Krankenhaus in London, wie sein Management in einem Statement bekannt gab, das unter anderem der britischen Tageszeitung "The Guardian" vorliegt. Die Todesursache soll eine Lungenembolie gewesen sein.